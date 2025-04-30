1881 tarihli "Kahve Hazırlanıyor" adlı tablo, 19. yüzyıldan bu yana Avrupa'daki özel koleksiyonlarda gözlerden uzak kalmıştı. Yakın zamana dek varlığı yalnızca Jean Pascal Sebah ve Policarpe Joaillier tarafından çekilen siyah-beyaz bir fotoğraf sayesinde biliniyordu.

EN YÜKSEK FİYATA SATILAN PARÇA OLDU

Eser, dün gerçekleştirilen ve 50 sanat eserinin satışa sunulduğu müzayedede en yüksek fiyata ulaşan parça oldu. Alıcının kimliği açıklanmazken, tablonun telefonla yapılan bir teklifle satın alındığı bildirildi.

TABLONUN TİFLİS'TEN VİYANA'YA YOLCULUĞU

"Kahve Hazırlanıyor", 1910'lu yıllarda Gürcistanlı koleksiyoner Prens Sadiq Yadigarov tarafından satın alındı. daha sonra oğlu Archil Yadigarov ve onun Avusturya'da yaşayan akrabaları aracılığıyla Viyana'daki özel bir koleksiyona geçti. Bu koleksiyonda 2008 yılına kadar korunduğu biliniyor. Ardından başka bir Avusturyalı koleksiyonda saklanan eser, nihayet gün yüzüne çıkarılarak sanat dünyasına yeniden kazandırıldı.

OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?

Osman Hamdi Bey, 19. yüzyılın en etkili Osmanlı aydınlarından biri olarak, Paris'e hukuk eğitimi almak üzere gittiği yıllarda resme ve arkeolojiye yöneldi. Batı sanat tekniklerini ustalıkla kullanarak, Doğu dünyasını hem oryantalist pazara uygun, hem de saygılı ve gerçekçi bir bakış açısıyla anlattı.

Kültürel derinliği ve teknik ustalığıyla bilinen Hamdi Bey, "Kaplumbağa Terbiyecisi" başta olmak üzere birçok ikonik eserin de yaratıcısı olarak biliniyor.