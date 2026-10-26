İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda Avukat Hakları Grubu'nun (AHG) başkan adayı olan Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu da konuşma yaptı.

Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre Kanadoğlu hakkında, seçim sırasında yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

NE DEMİŞTİ?

Osman Korkut Kanadoğlu, İstanbul Barosu başkanlığı için AHG adına yürüttüğü adaylık sürecinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlar, keyfî tutuklama kararı veren sulh ceza hakimleri, sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz. Bu kararlarınızı raporluyoruz.

Bu yargıçlar ve savcılar, 'Ben yasaya uymayacağım, ben avukata ve yurttaşa eziyet çektireceğim ve bundan da hiçbir sorumluluk taşımayacağım' diye düşünüyorlarsa, bilsinler ki iki elimiz yakalarında olacak."

KANADOĞLU 2 BİN 543 OY ALMIŞTI

Avukat Hakları Grubu'nun İstanbul Barosu başkan adayı Osman Korkut Kanadoğlu, seçimde 2 bin 543 oy aldı.