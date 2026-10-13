Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi de incelemeye alınırken, dosyada tanık sıfatıyla ifade veren Osman Aksu, dizinin ilk yönetmeni Osman Sınav ile geçmişte yaptığı bir görüşmeyi anlattı.

‘OSMAN SINAV DA DERNEĞE GELDİ’

Aksu Habertürk’e aktardığı ifadelerinde, olayın 2004 yılının temmuz veya ağustos ayında yaşandığını belirtti. O dönemde Avcılar’da bulunan bir derneğe, arkadaşı Tahsin Sefa’yı ziyaret etmek için gittiğini söyleyen Aksu, görüşme sırasında Osman Sınav’ın da derneğe geldiğini ifade etti.

‘YA DİZİYİ DEVREDECEKSİN VE AYRILACAKSIN YA DA FORMATINI DEĞİŞTİRECEKSİN’

Aksu’nun anlatımına göre, dernek başkanı Tahsin Sefa, Osman Sınav’ın moralsiz olduğunu fark ederek kendisine bir rahatsızlığı olup olmadığını sordu. Sefa’nın Sınav’la özel olarak görüşmek istemesine rağmen Aksu’nun odadan ayrılmasına izin verilmedi.

Aksu, görüşme sırasında Sınav’ın kendisine Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini ve dizinin formatının değiştirilmesinin istendiğini anlattığını öne sürdü.