Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav, özellikle Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi çok beğenilen yapımların yönetmeniydi.

'KURTLAR VADİSİ'Nİ NEDEN BIRAKTI?

Bu arada Osman Sınav'ın 'Kurtlar Vadisi' dizisini 1. sezonun sonunda bırakması çok konuşulmuştu. Dizi, Sınav'ın ardından 4 sezon daha devam etti ama usta yönetmenin neden bıraktığı hep merak ediliyordu.

Sınav'ın dizinin 55. bölümünde yönetmen ve yapımcı olarak projeden ayrılmasının ardında birçok neden gösterildi.

Ancak dikkat çeken başka bir olay yaşanmıştı. Osman Sınav, dizide "Cerrahpaşalı Kardeşler" adıyla yer verdiği Karagümrük Çetesi olarak bilinen Ergin kardeşleri öfkelendirmişti. Dizinin 37'inci bölümünde Karagümrüklü karakterin korkunç bir şekilde öldürülmesi çete lideri Nuri Ergin'i çıldırtmıştı. Ergin "Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcılarına söyleyin en kısa zamanda iki abi-kardeşlerin kellesini alacağım" demişti

Ünlü yönetmen, kendisini bizzat tehdit eden Nuri Ergin ile ilgili hiçbir zaman konuşmadı.

"BU SORUYU HEP PAS GEÇTİM"

55. bölümde diziden sürpriz bir kararla ayrılan Osman Sınav'a geçen yıllarda katıldığı bir programın sunucusu Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldığını sormuştu. Sınav da "Pas geçme hakkım var mı? Bu ben de sır olarak kalacak. Ve sır olarak gidecek. Bu soruyu hep pas geçtim bu soruya hiç gerçek cevabı vermedim" demişti...

Ve Sınav, 69 yaşında vefat ederken sırrını da beraberinde götürdü.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Öte yandan Osman Sınav'ın cenaze namazı, 22 Mart Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak.