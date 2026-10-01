CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edilen bir belediye başkanı daha istifa etti.

Antalya'nın Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, partiden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Özçelik, kararı öfke veya kırgınlıkla almadığını ifade etti.

'KARARI BAŞKALARININ TERCİHİNE GÖRE VERMİYORUM'

Son seçimde CHP'nin Alanya Belediye Başkan adayı olduğunu ve seçim sonucunda Alanya Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Özçelik açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Böylece Cumhuriyet Halk Partisi olarak Alanya tarihinde ilk kez belediye başkanlığı seçimini kazandık. Bu tarihi sonucun sorumluluğunu ilk günden itibaren büyük bir ciddiyetle taşıdım.

30 Eylül 2026 tarihinde, hangi gerekçelerle alındığı konusunda hiçbir bilgim ve fikrim olmayan bir kararla, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğimi öğrendim.

Bu gelişmenin ardından vereceğim kararı öfkeyle, kırgınlıkla veya anlık bir tepkiyle almak istemedim. Yaşananları bütün yönleriyle değerlendirdim; vicdanımla, siyasi sorumluluğumla ve Alanya halkına karşı taşıdığım görev bilinciyle tarttım.

Gelinen noktada, hakkımda yürütülecek bir ihraç sürecinin tarafı olmanın ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne Alanya'ya ne de şahsıma bir fayda sağlayacağı kanaatine vardım. Bu nedenle kararımı başkalarının tercihlerine göre değil, kendi vicdanım ve sorumluluk anlayışım doğrultusunda veriyorum.

Aldığım kararın bütün siyasi ve kişisel sorumluluğunu da üstleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum."

5 İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

CHP'nin butlan yönetimi İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da Konyaaltı ve Alanya Belediye Başkanlarını kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.