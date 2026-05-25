OSMANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. OSMANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/26 Tereke

Müteveffa İsmail Gülşen hakkında mahkememizde görülmekte olan terekenin tasfiyesi davasının tensip zaptının 8 nolu ara kararı gereğince;

Müteveffa İsmail Gülşen'in terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile Mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

