OSMANELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO MAH/KÖY İL İLÇE ADA PARSEL DAVALI/MALİK KAMULAŞTIRILAN ALAN DURUŞMA TARİHİ 2026/135 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 117 166 RUHİ DEMİR

MUŞTAK DEMİR 162,22 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:05 2026/136 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 121 24 MEHMET YEŞİLBAYRAK 705,5 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 09:20 2026/137 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 121 23 MUSTAFA KAYA 941,73 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 09:25 2026/138 E. Sarıyazı Mah. Bilecik Osmaneli 118 49 SEZAİ DEMİRTAŞ 2776,42 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:30 2026/139 E. Sarıyazı Mah. Bilecik Osmaneli 118 55 ZEKİYE ESEN 889,68 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:25 2026/140 E. Sarıyazı Mah. Bilecik Osmaneli 118 69 ALİ ÇELİK

MEHMET ÇELİK 928,44 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:20 2026/141 E. Sarıyazı Mah. Bilecik Osmaneli 118 73 EKREM EROL 830,94 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:15 2026/142 E. Sarıyazı Mah. Bilecik Osmaneli 118 63 İBRAHİM YURT 674,42 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:10 2026/143 E. Sarıyazı Mah. Bilecik Osmaneli 118 53 MUHARREM YURT

LATİF YURT 435,43 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:05 2026/144 E. Sarıyazı Mah. Bilecik Osmaneli 118 65 İSA ONAT 243,23 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:00 2026/145 E. Sarıyazı Mah. Bilecik Osmaneli 118 57 MUSTAFA AKTAŞ 1563,33 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:55 2026/146 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 121 6 HANİFE YEŞİLBAYRAK 1192,93 M2'lik kısmı ve 5,74 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:50 2026/147 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 107 62 HATİCE YAĞÇI 192,04 M2'lik kısmı ve 3,72 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:45 2026/148 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 107 100 MÜESSER DEVRİK HASAN DEVRİK NURİ DEVRİK

ZÜBEYDE OLAŞ

SEVİM DEVRİK 146,55 M2'lik kısmı ve 1,51 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:30 2026/149 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 107 63 HÜSEYİN MADEN 30,54 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:25 2026/150 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 107 99 SÜLEYMAN YEŞİLBAYRAK MUHSİNE ERGİN

AYŞE BEN 713,1 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:20 2026/151 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 107 98 ŞENOL GÜNDÜZ 492,63 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:15 2026/152 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 107 94 MUŞTAK DEMİR 505,79 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:30 2026/153 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 107 74 ŞEHİDE YAĞCI 1396,89 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:25 2026/154 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 107 81 İLYAS YEŞİLBAYRAK 88,23 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:20 2026/155 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 107 80 EMİNE BAYRAK EYLEM ALBAYRAK BEHİCE ALBAYRAK

HATİCE ÜNLÜ 795,434 M2'lik kısmı ve 17,59 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:40 2026/156 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 123 6 ŞEHİDE YAĞCI 847,91 M2'lik kısmı ve 36,48 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:35 2026/157 E. Hisarcık Mah. Bilecik Osmaneli 281 15 MEHMET DURMAZ HATUN DURMAZ MURAT DURMAZ HANİFE DURMAZ OKAN DURMAZ RABİA DURMAZ

FATMA NAZLI DURMAZ

ÇELİK

EMİNE CELEP SAMİ DURMAZ NUSRET DURMAZ

ÜNZİLE AYGÜN 84,98 M2'lik kısmı ve 5,89 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:18 2026/158 E. Hisarcık Mah. Bilecik Osmaneli 281 14 MEHMET DURMAZ HATUN DURMAZ MURAT DURMAZ HANİFE DURMAZ OKAN DURMAZ RABİA DURMAZ

FATMA NAZLI DURMAZ

ÇELİK

EMİNE CELEP SAMİ DURMAZ NUSRET DURMAZ

ÜNZİLE AYGÜN 1369,17 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:23 2026/159 E. Çerkeşli Mah. Bilecik Osmaneli 188 11 MUSTAFA BAYRAM 1490,7 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 09:35 2026/160 E. Çerkeşli Mah. Bilecik Osmaneli 188 12 YAŞAR KAPLAN AHMET KAPLAN MEHMET KAPLAN SAFİYE KAPLAN HANİFE ÖZYILMAZ FATMA KAPLAN KİBAR MAZLUM

HASAN KAPLAN 360,69 M2'lik kısmı ve 4,96 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:15 2026/161 E. Çerkeşli Mah. Bilecik Osmaneli 188 15 ZEKERİYA YILDIRIM 718,7 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:10 2026/162 E. Çerkeşli Mah. Bilecik Osmaneli 188 16 İBRAHİM POYRAZ 495,65 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:00 2026/163 E. Çerkeşli Mah. Bilecik Osmaneli 188 19 HİLMİYE GEÇ 361,74 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 09:55 2026/164 E. Çerkeşli Mah. Bilecik Osmaneli 183 18 NESRİN BİRGÜL

MUHSİNE GENÇ 901,46 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 09:50 2026/165 E. Sarıyazı Mah. Bilecik Osmaneli 121 43 ÇİĞDEM BAYRAM ŞAHİN

ÖZLEM BAYRAM

HÜSEYİN DENİZ BAYRAM 805,32 M2'lik kısmı 5,29 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 09:45 2026/166 E. Düzmeşe Mah. Bilecik Osmaneli 178 9 GÜLCAN TETİK 978,08 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 09:40 2026/167 E. Düzmeşe Mah. Bilecik Osmaneli 178 12 ORHAN KUŞ 262,64 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:38 2026/168 E. Düzmeşe Mah. Bilecik Osmaneli 178 44 MUHARREM BATIRAN HASAN BATIRAN

FAHRİ BATIRAN 159,58 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:58 2026/169 E. Düzmeşe Mah. Bilecik Osmaneli 178 37 MUHARREM YILDIRIM 43,44 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:28 2026/170 E. Düzmeşe Mah. Bilecik Osmaneli 178 33 ORHAN KUŞ 152,46 M2'lik kısmı ve 7,32 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:33 2026/171 E. Akçapınar Mah. Bilecik Osmaneli 117 50 SEMİH AKINCI 1161,99 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:38 2026/172 E. Düzmeşe Mah. Bilecik Osmaneli 178 8 RECAİ KARADAYI 496,45 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:23 2026/173 E. Düzmeşe Mah. Bilecik Osmaneli 178 7 RECAİ KARADAYI 563,59 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:18 2026/174 E. Düzmeşe Mah. Bilecik Osmaneli 178 5 SÜLEYMAN YEŞİLBAYRAK 259,76 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:03 2026/175 E. Hisarcık Mah. Bilecik Osmaneli 281 34 SADETTİN DÖNMEZ 894,42 M2'lik kısmı ve 1,69 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 12:03 2026/176 E. Hisarcık Mah. Bilecik Osmaneli 281 35 ALİ ÇAKIR 181,51 M2'lik kısmı ve 11,13 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:03 2026/177 E. Hisarcık Mah. Bilecik Osmaneli 292 10 EKREM TOPÇUOĞLU 189,83M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:10 2026/178 E. Çerkeşli Mah. Bilecik Osmaneli 183 21 TACİ ÇELİK 1317,68 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:05 2026/179 E. Sarıyazı Mah. Bilecik Osmaneli 121 40 TURGUT KORKUT 2575,59 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 11:00 2026/180 E. Hisarcık Mah. Bilecik Osmaneli 281 39 ÜMİT TOPÇUOĞLU 499,89 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:55 2026/181 E. Hisarcık Mah. Bilecik Osmaneli 281 36 AHMET DÖNMEZ 268,15 M2'lik kısmı ve 9,61 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:50 2026/182 E. Hisarcık Mah. Bilecik Osmaneli 281 32 EMRULLAH DURMAZ FATMA NAZLI DURMAZ ÇELİK

SAMİ DURMAZ MURAT DURMAZ RABİYE DURMAZ EMİNE CELEB OKAN DURMAZ NUSRET DURMAZ MEHMET DURMAZ HANİFE DURMAZ

HATUN DURMAZ 1153,64 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:45 2026/183 E. Hisarcık Mah. Bilecik Osmaneli 281 33 FATMA DÖNMEZ FATMA DÖNMEZ AYŞEGÜL DÖNMEZ MERVE DÖNMEZ HİLMİYE KAYA ŞEFİYE KÜÇÜKDEMİR

YUNUS EMRE DÖNMEZ ŞADİYE CEYLAN HANİFE ŞENTÜRK

ŞAHSİNE ÖZTÜRK 66,33 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:40 2026/184 E. Hisarcık Mah. Bilecik Osmaneli 292 11 SEFER AYDEMİR 526,05 M2'lik kısmı ve 9 M2'lik kısmı 11/11/2026 günü saat 10:35

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilecektir. 30 gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Osmaneli Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.20/08/2026