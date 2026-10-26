OSMANELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
OSMANELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
OSMANELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilecektir. 30 gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Osmaneli Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.20/08/2026
|DOSYA NO
|MAH/KÖY
|İL
|İLÇE
|ADA
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|DURUŞMA TARİHİ
|2026/135 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|117
|166
|RUHİ DEMİR
MUŞTAK DEMİR
|162,22 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:05
|2026/136 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|121
|24
|MEHMET YEŞİLBAYRAK
|705,5 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 09:20
|2026/137 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|121
|23
|MUSTAFA KAYA
|941,73 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 09:25
|2026/138 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|118
|49
|SEZAİ DEMİRTAŞ
|2776,42 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:30
|2026/139 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|118
|55
|ZEKİYE ESEN
|889,68 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:25
|2026/140 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|118
|69
|ALİ ÇELİK
MEHMET ÇELİK
|928,44 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:20
|2026/141 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|118
|73
|EKREM EROL
|830,94 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:15
|2026/142 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|118
|63
|İBRAHİM YURT
|674,42 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:10
|2026/143 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|118
|53
|MUHARREM YURT
LATİF YURT
|435,43 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:05
|2026/144 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|118
|65
|İSA ONAT
|243,23 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:00
|2026/145 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|118
|57
|MUSTAFA AKTAŞ
|1563,33 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:55
|2026/146 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|121
|6
|HANİFE YEŞİLBAYRAK
|1192,93 M2'lik kısmı ve 5,74 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:50
|2026/147 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|107
|62
|HATİCE YAĞÇI
|192,04 M2'lik kısmı ve 3,72 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:45
|2026/148 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|107
|100
|MÜESSER DEVRİK HASAN DEVRİK NURİ DEVRİK
ZÜBEYDE OLAŞ
SEVİM DEVRİK
|146,55 M2'lik kısmı ve 1,51 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:30
|2026/149 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|107
|63
|HÜSEYİN MADEN
|30,54 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:25
|2026/150 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|107
|99
|SÜLEYMAN YEŞİLBAYRAK MUHSİNE ERGİN
AYŞE BEN
|713,1 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:20
|2026/151 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|107
|98
|ŞENOL GÜNDÜZ
|492,63 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:15
|2026/152 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|107
|94
|MUŞTAK DEMİR
|505,79 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:30
|2026/153 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|107
|74
|ŞEHİDE YAĞCI
|1396,89 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:25
|2026/154 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|107
|81
|İLYAS YEŞİLBAYRAK
|88,23 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:20
|2026/155 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|107
|80
| EMİNE BAYRAK EYLEM ALBAYRAK BEHİCE ALBAYRAK
HATİCE ÜNLÜ
|795,434 M2'lik kısmı ve 17,59 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:40
|2026/156 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|123
|6
|ŞEHİDE YAĞCI
|847,91 M2'lik kısmı ve 36,48 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:35
|2026/157 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|281
|15
|MEHMET DURMAZ HATUN DURMAZ MURAT DURMAZ HANİFE DURMAZ OKAN DURMAZ RABİA DURMAZ
FATMA NAZLI DURMAZ
ÇELİK
EMİNE CELEP SAMİ DURMAZ NUSRET DURMAZ
ÜNZİLE AYGÜN
|84,98 M2'lik kısmı ve 5,89 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:18
|2026/158 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|281
|14
|MEHMET DURMAZ HATUN DURMAZ MURAT DURMAZ HANİFE DURMAZ OKAN DURMAZ RABİA DURMAZ
FATMA NAZLI DURMAZ
ÇELİK
EMİNE CELEP SAMİ DURMAZ NUSRET DURMAZ
ÜNZİLE AYGÜN
|1369,17 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:23
|2026/159 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|188
|11
|MUSTAFA BAYRAM
|1490,7 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 09:35
|2026/160 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|188
|12
|YAŞAR KAPLAN AHMET KAPLAN MEHMET KAPLAN SAFİYE KAPLAN HANİFE ÖZYILMAZ FATMA KAPLAN KİBAR MAZLUM
HASAN KAPLAN
|360,69 M2'lik kısmı ve 4,96 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:15
|2026/161 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|188
|15
|ZEKERİYA YILDIRIM
|718,7 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:10
|2026/162 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|188
|16
|İBRAHİM POYRAZ
|495,65 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:00
|2026/163 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|188
|19
|HİLMİYE GEÇ
|361,74 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 09:55
|2026/164 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|183
|18
|NESRİN BİRGÜL
MUHSİNE GENÇ
|901,46 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 09:50
|2026/165 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|121
|43
|ÇİĞDEM BAYRAM ŞAHİN
ÖZLEM BAYRAM
HÜSEYİN DENİZ BAYRAM
|805,32 M2'lik kısmı 5,29 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 09:45
|2026/166 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|178
|9
|GÜLCAN TETİK
|978,08 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 09:40
|2026/167 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|178
|12
|ORHAN KUŞ
|262,64 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:38
|2026/168 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|178
|44
|MUHARREM BATIRAN HASAN BATIRAN
FAHRİ BATIRAN
|159,58 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:58
|2026/169 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|178
|37
|MUHARREM YILDIRIM
|43,44 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:28
|2026/170 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|178
|33
|ORHAN KUŞ
|152,46 M2'lik kısmı ve 7,32 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:33
|2026/171 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|117
|50
|SEMİH AKINCI
|1161,99 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:38
|2026/172 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|178
|8
|RECAİ KARADAYI
|496,45 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:23
|2026/173 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|178
|7
|RECAİ KARADAYI
|563,59 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:18
|2026/174 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|178
|5
|SÜLEYMAN YEŞİLBAYRAK
|259,76 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:03
|2026/175 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|281
|34
|SADETTİN DÖNMEZ
|894,42 M2'lik kısmı ve 1,69 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 12:03
|2026/176 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|281
|35
|ALİ ÇAKIR
|181,51 M2'lik kısmı ve 11,13 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:03
|2026/177 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|292
|10
|EKREM TOPÇUOĞLU
|189,83M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:10
|2026/178 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|183
|21
|TACİ ÇELİK
|1317,68 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:05
|2026/179 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|121
|40
|TURGUT KORKUT
|2575,59 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 11:00
|2026/180 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|281
|39
|ÜMİT TOPÇUOĞLU
|499,89 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:55
|2026/181 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|281
|36
|AHMET DÖNMEZ
|268,15 M2'lik kısmı ve 9,61 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:50
|2026/182 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|281
|32
|EMRULLAH DURMAZ FATMA NAZLI DURMAZ ÇELİK
SAMİ DURMAZ MURAT DURMAZ RABİYE DURMAZ EMİNE CELEB OKAN DURMAZ NUSRET DURMAZ MEHMET DURMAZ HANİFE DURMAZ
HATUN DURMAZ
|1153,64 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:45
|2026/183 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|281
|33
|FATMA DÖNMEZ FATMA DÖNMEZ AYŞEGÜL DÖNMEZ MERVE DÖNMEZ HİLMİYE KAYA ŞEFİYE KÜÇÜKDEMİR
YUNUS EMRE DÖNMEZ ŞADİYE CEYLAN HANİFE ŞENTÜRK
ŞAHSİNE ÖZTÜRK
|66,33 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:40
|2026/184 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
|Osmaneli
|292
|11
|SEFER AYDEMİR
|526,05 M2'lik kısmı ve 9 M2'lik kısmı
|11/11/2026 günü saat 10:35
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