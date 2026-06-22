Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, saat 03.30 sıralarında İzmir Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Bursa'ya gelmekte olan Ömer A. (58) idaresindeki 16 ABT 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ve sağ şeritte ilerlemekte olan 11 ABY 750 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjü aşarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı ve ancak bu şekilde durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ömer A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Döndü A. (61) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı. Müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.