30 Haziran 2016’da yap-işlet-devret (YİD) projesi olarak açılan Osmangazi Köprüsü 9’uncu yılını tamamladı ve işletmeci firmaya 3 köprü parası ödendi.

2035’E KADAR SÜRECEK

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Yapım maliyeti 1 milyar 400 milyon dolar olan köprü için bugüne kadar işletmeci firmaya garanti adı altında ve fiyat farkı nedeniyle 4 milyar 500 milyon dolar ödendi. Hazineden 9 yılda üç köprü parası çıktı” dedi.

Sarıgül SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Köprünün işletme süresi 2035’e kadar sürecek. Gelecek 10 yıl daha milyonlarca vatandaşımız ödeme yapmak durumunda kalacak. Yıllık 14 milyon 600 bin araç garantisinin olduğu Osmangazi Köprüsü’nden 2024’te garanti araç sayısı aşıldı ama 19 milyon 100 bin araç geçişi olmasına rağmen, firmaya milyonlarca dolar ödendi. Çünkü sözleşme gereği köprü geçiş ücreti 2 bin 183 TL olmasına rağmen sürücü 795 TL öderken geçen her araç için ayrıca Hazine tarafından işletmeci firmaya bin 388 TL ödeniyor.”