İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, "Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz" mottosuyla gerçekleştirilecek organizasyon nedeniyle köprünün Dilovası-Altınova yönü 29 Ekim günü saat 04.00 ile 18.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

Etkinlik süresince ulaşımın aksamaması adına köprüdeki gidiş ve dönüş trafiği Altınova-Dilovası güzergahı üzerinden kontrollü olarak sağlanacak.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERECEKLER

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu geniş kitlelerle paylaşmayı hedefleyen etkinlikte sporcular ve vatandaşlar iki ayrı parkurda ter dökecek. Program kapsamında 10 kilometrelik elit koşusu saat 10.00'da, 5 kilometrelik halk koşusu ise saat 10.05'te start alacak ve dereceye giren isimler saat 12.30'daki ödül töreninde kupa ve nakit para ödüllerine kavuşacak.

Kadın ve erkek kategorilerinde ayrı ayrı dağıtılacak ödüllerde, 10 kilometrelik elit koşusunu ilk beş sırada tamamlayan atletler sırasıyla 60 bin, 50 bin, 40 bin, 35 bin ve 30 bin lira ile ödüllendirilecek. 5 kilometrelik halk koşusunda dereceye giren ilk beş katılımcıya ise sırasıyla 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin ve 6 bin lira para ödülü takdim edilecek.