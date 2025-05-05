Son Dakika Arama
DOLAR 38,60 0,03 (%0,08) EURO 43,67 0,03 (%0,07)
Sosyal Medya
Haber ara... Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/109 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Merkez İlçesi Yaverpaşa Mahallesi 2276 Ada 8 (yeni 14) Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF TAŞDEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/109 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02215611