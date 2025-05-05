OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/109 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Merkez İlçesi Yaverpaşa Mahallesi 2276 Ada 8 (yeni 14) Parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF TAŞDEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/109 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.03.2025
#ilangovtr Basın no ILN02215611