OSMANİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
OSMANİYE
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/19 Esas 06.03.2025
İLAN
Davacı, Mustafa Ertuğrul Kurt ile Davalı, Dereobası Köy Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Osmaniye İli, Merkez İlçesi , Dereobası Köyü sınırları içerisinde bir tarafı Dereobası Köyü104 Ada - 715 Parsel , diğer tarafı Dereobası Köyü334 Ada - 13 Parsel ile sınırlı taşınmazın davacı Mustafa Ertuğrul Kurt adına M.K.'nın 713 maddesi gereğince tapuya tescil edilmesini istemektedir.
Söz konusu taşınmaz üzerinde başkaca bir şahısların hak ve alakası olduğu takdirde ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2025/19 Esas, 22/01/2025 oturum tarihli dava dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde zilyeti adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 06/03/2025
#ilangovtr Basın no ILN02216494