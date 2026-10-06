Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde yürekleri dağlayan acı bir olay meydana geldi. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Alican Başdoğan, ailesi tarafından evindeki yatağında hareketsiz halde bulundu. Oğullarını uyandırmaya çalışan ve tepki alamayan ailenin durumu fark etmesi üzerine vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ İhbar üzerine adrese kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde 13 yaşındaki Alican’ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kadirli'de büyük üzüntü yaratan Alican Başdoğan’ın cenazesi, helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine götürülerek gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaştaki ani kayıp; ailesini, yakınlarını, okulundaki öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını derin bir yasa boğdu. Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte acılı aileyi evlerinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

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