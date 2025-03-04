Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyü Hodu Yaylası yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan örtü yangınında, 10 dekarlık otluk alan zarar gördü. Yangının, bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtildi.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 25 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangının ardından, zarar gören 10 dekarlık otluk alanın tespit edilmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.