Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık be Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçak ve sahte alkol ile alakalı çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Osmaniye ve Adana’da belirlenen üç ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda ise 9 litre etil alkol, 6 adet viski, 2,5 litre el yapımı votka, 1.75 litre el yapım rakı, 1 adet likör, 1adet şarap, 11 adet aroma kiti, 462 adet alkollu şişe kapüşonu, 222 adet rakı şişesi kapağı, 925 adet viski şişesi etiketleri, 200 adet viski şişesi kapak üstü etiketi, 189 adet yabancı menşeili bandrol, 164 adet sahte TABDK bandrolü ve 1322 adet şişe kapağı koruma jelatini ele geçirildi.

Ayrıca, toplamda 83 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve farklı tür ve adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan Taha A.,Hasan A. ve Halil K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.