Osmaniye ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında otoyolda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette, narkotik köpeği Şila ile arama yapıldı. Detaylı aramada; 35 kilo 50 gram toz captagon, 25 kilo 400 gram takoz esrar, 16 kilo 200 gram skunk ve 12 kilo 900 gram toz esrar olmak üzere toplam 89 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.