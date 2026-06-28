Osmaniye’de hayvanların sabah yemini verirken yeni aldığı keçinin sağ kulağındaki boynuzu fark eden Efe Gönül, “Ömrümde ilk defa böyle bir şey gördüm” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Besici Efe Gönül, “boynuz kulağı geçti” deyiminin gerçekleştiği olayı anlattı.

Daha önce de değişik biçimdeki hayvanları gördüğünü anlatan Gönül, “4 boynuzlu gördüm, alnının ortasında boynuz çıkanı gördüm, 5 bacaklı doğanı gördüm, çift başlı doğanı gördüm ama bu zamana kadar ben böyle kulağında boynuz çıkan keçiyi ilk defa görüyorum. Yapma işi değil. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Açıkçası ben de şaşırdım” ifadelerini kullandı.