Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlada çalışırken çapa makinesine kapılan 54 yaşındaki çiftçi Fikri Nayan, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Düziçi ilçesine bağlı Çotlu köyünde tarla sürdüğü sırada çapa makinesine kapılan Fikri Nayan, ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Nayan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.