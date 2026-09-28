Osmaniye'nin Merkez ilçesine bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde öğretmen M.B., aralarında daha önceden husumet bulunan A.B. tarafından ruhsatsız tabancayla saldırıya uğradı. Öğretmen ağır yaralanırken, şüpheli de kısa sürede yakalandı.

Olaya ilişkin Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin yaptığı ilk açıklamaya göre, ağır yaralanan öğretmen tedavi altına alındı. Şüpheli ise tabancayla birlikte yakalandı.

Serdengeçti'nin açıklaması şöyle:

“28 Eylül 2026 tarihinde Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde, A.B. isimli şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan öğretmen M.B.’ye ruhsatsız tabanca ile ateş ederek ağır şekilde yaralamıştır.

Yaralı öğretmenimiz, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayın ardından güvenlik birimlerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olaya ilişkin adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir. Yaralı öğretmenimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz.”