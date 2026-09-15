2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlarken Osmaniye’de bazı okullarda ders kitabı eksikliği yaşandığı bildirildi. Eğitim-İş Osmaniye Şubesi, öğretmen ve okullardan kendilerine ulaşan bilgilere göre farklı okullarda çeşitli derslere ait kitapların öğrencilere ulaştırılmadığını açıkladı.

Sendikanın verdiği bilgilere göre Tosçelik SBL’de Almanca, Güneysu İlkokulu’nda Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Trafik Güvenliği ders kitaplarında eksiklik bulunuyor. Fatih İlkokulu, Noksel Cumhuriyet Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu’nda da çeşitli ders kitaplarının eksik olduğu belirtildi.

BİR SINIFTA 10 ÖĞRENCİ KİTAPSIZ

Sorunun boyutuna ilişkin en dikkat çekici bilgi ise Düziçi Tatbikat İlkokulu’ndan geldi.

Eğitim-İş’in açıklamasına göre birinci sınıflarda görev yapan bir öğretmen, sınıfındaki 10 öğrencinin hala ders kitabına ulaşamadığını bildirdi.

Sendika, eğitim yılının ilk günlerinde bir sınıftaki öğrencilerin önemli bir bölümünün ders kitabından yoksun kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“KİTAP, EĞİTİMİN TEMEL ARACI”

Eğitim-İş Osmaniye İl Başkanı Adem Yücel, yaşanan sorunun yalnızca kitap dağıtımındaki teknik bir aksaklık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Yücel, ekonomik koşulları nedeniyle yardımcı kaynak alamayan öğrencilerin devlet tarafından sağlanması gereken temel ders materyallerine de ulaşamamasının eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştireceğine dikkat çekti.

Sendika, kendilerine ulaşan bilgilerin şu ana kadar sahadan elde edilen verilerle sınırlı olduğunu, okullardan bilgi toplamaya ve süreci takip etmeye devam edeceklerini açıkladı.

MEB’E “EKSİKLERİ TAMAMLAYIN” ÇAĞRISI

Eğitim-İş, Millî Eğitim Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığına eksik ders kitaplarının bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.

Açıklamada, hiçbir öğrencinin ders kitabı olmadığı için eğitimden geri kalmaması ve öğretmenlerin temel eğitim materyallerinin eksikliğiyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiği belirtildi.

Sendika ayrıca kitap dağıtım sürecinin şeffaf ve eksiksiz şekilde tamamlanmasını istedi.

Eğitim-İş Osmaniye İl Başkanı Adem Yücel, öğrencilerin eğitim hakkının ertelenemeyeceğini belirterek, “Çocuklarımız kitapsız bırakılamaz” mesajını verdi.