Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde iki tırın karıştığı feci trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, TAG Otoyolu'nun Sakızgediği mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Canip Özkan (59) yönetimindeki tır, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Özkan’ın kullandığı tırın kupa kısmı adeta hurdaya döndü ve sürücü kabin içerisinde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye personeli, tırın içerisinde sıkışan 59 yaşındaki Canip Özkan’ı kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Özkan’a müdahale eden sağlık görevlileri, talihsiz sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki detaylı incelemelerinin ardından Canip Özkan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.