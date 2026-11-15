Osmaniye’de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme kaza, 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. TIR ve 3 otomobilin karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Düziçi ilçesi sınırlarında, TAG Otoyolu’nun Adana istikametinde yaşandı. Aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen bir TIR ile 3 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle peş peşe çarpıştı.

Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni yapılacak soruşturmanın ardından belirlenecek.