Osmaniye'de faaliyet gösteren bir işletmenin şubelerinden temin edilen pasta ve kremalı tatlıları tüketen vatandaşlar, bir süre sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 53 kişi tedavi altına alınırken, Osmaniye Valiliği yaşanan olayla ilgili adli ve idari sürecin derhal başlatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şikayetler üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu iş yerleri ve imalathaneden gerekli numuneleri alarak inceleme yapılmak üzere yetkili laboratuvara gönderdi. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli ise adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Hastaneye başvuran 53 vatandaştan 25'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği, 28 kişinin ise sağlık kuruluşlarındaki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hastanede yatan vatandaşların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını vurguladı. Vali Serdengeçti, sürecin ilgili kurumların eşgüdümünde tüm yönleriyle takip edildiğini belirterek olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.