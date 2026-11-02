Deprem kuşağındaki Türkiye'de akşam saatlerinde iki deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye ve Muğla açıklarında meydana gelen depremlerin bilgilerini paylaştı.
Osmaniye
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Muğla
Günün bir diğer depremi ise Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi.
AFAD'ın yaptığı bildirimde, saat 19.49'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5,1 olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssünün Datça ilçesine 253,19 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Depremin deniz yüzeyinden 9,07 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.