OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

2025/10752 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10752 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, GÖÇMENLER Mahalle/Köy, 445 Ada, 41 Parsel, Bilirkişi raporunda,taşınma ...

Adresi : Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Göçmenler MahallesiOsmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 135.572,82 m2 BORÇLUYA AİT 79/1728 LİK HİSSE PAYI SATILMAKTADIR!!

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıİlçemiz Göçmenler Mahallesi 445 ada 41 parsel imar planı dışında kalmaktadır

Kıymeti : 7.460.892,86 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, SAYHÜYÜĞÜ Mahalle/Köy, YAMALIK Mevkii, 128 Ada, 3 Parsel, Bilirkişi ra ...

Adresi : Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Sayhüyüğü KöyüOsmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 537.959,26 m2 BORÇLUYA AİT 79/2160 LIK HİSSE PAYI SATILMAKTADIR.!!

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 128 ada 3 nolu parsel imar planı dışında kalmaktadır

Kıymeti : 12.668.078,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZ ÜZERİNDE TEK LEHİNE İRTİFAK HAKKI VARDIR.

KADASTRONUN İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ ŞERHİ BULUNMAKTADIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 15:00

24/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

