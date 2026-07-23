OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

2026/485 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/485 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, YAVERİYE/ŞİRİNEVLER Mahalle/Köy, Kızılağaç Mevkii, 2322 Ada, 2 Parsel, C B ...

Adresi : Osmaniye Merkez Yaveriye/ŞirinevlerOsmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 192 m2

Arsa Payı : 153/9294

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Osmaniye Belediyesi imar müdürlüğünden yapılan araştırmada ana taşınmazların 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kaldığı ve planda T1, 2 Kat ticari alanlı Emsal-1, Yen çok 9,50 imar şartlarına sahip olduğu ve taşınmazların imnarlı parsel niteliğinde olduğu

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:58

17/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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