Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanlığı için 1 Nisan 2026'da yapılan seçim, mahkeme kararıyla yeniden gerçekleştirildi.
CHP'li meclis üyesi Mehmet Amanvermez, ilk seçimde gizlilik kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Dava kapsamında mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Mahkeme kararının ardından Osmaniye İl Genel Meclisi, yasal süre içerisinde başkanlık seçimini yeniden yaptı.
BAĞIMSIZ OLDU, SEÇİMİ KAZANDI
Yenilenen seçimde AKP'den istifa ederek bağımsız aday olan Ahmet Cavit 13 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Mehmetali Gizlice ise 10 oyda kaldı; 2 oy da geçersiz sayıldı.
Bu sonuçla Ahmet Cavit, Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı oldu.