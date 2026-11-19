Osmaniye’de akşam saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Rögarlar taştı, alt geçitler suyla doldu. Bazı araçlar yolda kalırken trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu kentte, birçok noktada su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, park halindeki bazı araçlar da su içinde kaldı. OTOMOBİL YOLDA KALDI, SOKAK KAPATILDI Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14081 Sokak’ta biriken sudan geçmek isteyen bir otomobil yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, başka araçların su birikintisine girmesini önlemek için yolu şeritle kapattı. Devlet Bahçeli Bulvarı ile Musa Şahin Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta da su birikintileri oluştu. Sanayi Kavşağı’nda bir rögarın kapağından yağmur suyunun dışarı taştığı görüldü. Asri Mezarlık bölgesindeki alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Ekiplerin, kent genelinde yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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