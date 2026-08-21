Osmaniye'de mahallede arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden fenalaşan 13 yaşındaki İdris Karahalid, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İdris'in babası Hıdır Karahalid, oğlunun en büyük hayalinin sevdiği futbol yıldızlarıyla tanışmak olduğunu anlattı.

Suriye'den 2016 yılında Türkiye'ye göç eden Hıdır Karahalid, futbolu çok seven oğlunu 7 yaşında Osmaniye Yeşilovaspor'un altyapısına yazdırmıştı. İdris, bulduğu her fırsatta futbol oynuyor ve Galatasaray'ı büyük bir tutkuyla destekliyordu.

"SEVİĞİ FUTBOLCULARLA VAKİT GEÇİRMEK İSTERDİ"

Hıdır Karahalid, oğlunun Cristiano Ronaldo'nun hareketlerini taklit ettiğini, Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ve Trabzonspor'a transfer olan Muhammed Salah'ı çok sevdiğini söyledi. Karahalid, "Sevdiği futbolcularla tanışmayı, görüşmeyi, onlarla vakit geçirmeyi çok isterdi" dedi.

Olay günü akşam ezanı öncesi İdris, arkadaşlarıyla mahallede futbol oynuyordu. Babası Hıdır Karahalid, oğlunun evin önüne oturduğunu ve elindeki topun yere düştüğünü gördüğünü anlattı. Ardından İdris'in de yere yığıldığını fark etti.

"Ambulans çağırın" diye bağıran baba, komşusunun arabasıyla hastaneye gittiklerinde yolda suni teneffüs yaptığını belirtti. Hastanede doktorların hemen müdahaleye başladığını, ancak bir saat sonra İdris'in kalbinin durduğunu ve kurtarılamadığını duyduğunu ifade etti.

İdris'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Baba Hıdır Karahalid, oğlunun ani kaybının şokunu yaşadığını ve cep telefonundaki görüntülerini izleyerek anılarını canlandırdığını söyledi. İdris'in hiçbir hastalık emaresi göstermediğini, çok hareketli ve neşeli bir çocuk olduğunu vurguladı.