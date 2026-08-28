Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hava koşulları ani olarak değişti. 

Kerimli ve Topraktepe beldelerinde etkili olan sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı.

Özellikle Kerimli'de yağan doluların yumurta büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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