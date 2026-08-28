Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hava koşulları ani olarak değişti.
Kerimli ve Topraktepe beldelerinde etkili olan sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı.
Özellikle Kerimli'de yağan doluların yumurta büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hava koşulları ani olarak değişti.
Kerimli ve Topraktepe beldelerinde etkili olan sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı.
Özellikle Kerimli'de yağan doluların yumurta büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
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