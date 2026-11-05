Osmanlı, 1850 yılında Kuzey Afrika ülkesi Çad’a askeri birlik gönderdi. Osmanlı subayları saldırılara karşı ülkelerini savunmaları için Çad askerlerini eğitti. Osmanlı’dan 176 yıl sonra Çad ile askeri işbirliği anlaşması imzalandı, TBMM’ye sunulan anlaşmaya göre TSK, Çad ordusu askerlerine eğitim verecek. 176 yıl önce Çad’a giden Osmanlı subaylarından 8’i geri dönmedi ve Abeşe kentine yerleşti.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Osmanlı’nın 3. kuşak torunları ‘’Türkay’’ soyadını taşıyor ve 200 kişiden oluşan 48 aile Abeşe’de ‘’Türk Bahçesi’’ adlı semtte yaşıyor. Osmanlı subaylarının 6’sının mezarı da Abeşe’de bulunuyor.

22 milyon nüfuslu Çad Cumhuriyeti ile imzalanan Askerî İş Birliği anlaşması uyarınca Çad ordusu Türkiye’de eğitim; faaliyetleri ile ortak tatbikatlara katılabilecek. İki ülke arasında savunma sanayii; lojistik iş birliği; askerî tıp ve sağlık konusunda da işbirliği yapılacak. Çad askerlerine doğal afet yardımı eğitimi ile denize kıyısı olmamasına rağmen deniz korsanlığı işle mücadele eğitimi de verilecek.

SAVUNMA, TATBİKAT...

Anlaşmaya ilişkin yasa teklifinin gerekçesinde “Savunma, askerî eğitim, tatbikat, lojistik, asken tıp, sağlık hizmetleri; muhabere, elektronik bilgi sistemleri ve siber savunma, personel değişimi; askerî bilimsel teknolojik araştırma, deniz korsanlığı, mayın ve el yapımı patlayıcılarla mücadele eğitimi hedeflenmektedir” denildi. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin de geliştirileceği vurgulandı.

OSMANLI’NIN 3. KUŞAK TORUNLARI ABEŞE’DE

176 yıl önce Çad’a giden Osmanlı subaylarından 8’i geri dönmedi ve Abeşe’ye yerleşti. Osmanlı’nın 3. kuşak torunları “Türkay” soyadını taşıyor, 200 kişiden oluşan 48 aile Abeşe’de “Türk Bahçesi” adlı semtte yaşıyor.