Yunanistan Kültür Bakanlığı, Yanya Aslanı olarak bilinen Osmanlı Valisi Tepedelenli Ali Paşa döneminde inşa edilen Preveze’deki Üç Kale (Pantokrator Kalesi) için hazırlanan restorasyon projesini onayladığını duyurdu. Proje, görkemli Osmanlı mirasını yok olma tehlikesinden kurtarmayı hedefliyor. Tepedelenli Ali Paşa Kalenin çökme riski bulunan duvarları güçlendirilecek. Dalgaların surlarda yarattığı aşınmayı önlemek amacıyla özel bir “kıyı mekaniği ve koruma projesi” uygulanacak. Yunan Kültür Bakanı Lina Mendoni, kalenin askeri mimarinin eşsiz bir örneği olduğunu söyledi.

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