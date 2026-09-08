Köprü ve otoyolların özelleştirme kararına tepkiler dinmiyor. YENİ Parti Ekonomi Konseyi’nin değerlendirmesinde, “Osmanlı’da kriz döneminde bütçeyi rahatlatmak için gelecekteki kamu gelirleri peşin bedelle özel kişilere devredilmiş ve buna ‘malikane’ adı verilmişti. Bugün yapılmak istenen de aynı mali mantık” denildi. “Milletin vergisiyle yapılan, kâr eden kamu varlıkları rant düzenini finanse etmek için kullanılmak isteniyor” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, “Bunu kabul etmek ‘vatana ihanet’ ise daha ağır finansman koşulunda bu varlıkların 30 yıllık gelirini devretmek nedir” sorusu soruldu. Özelleştirme ile bayramlarda ücretsiz geçiş de bitecek. YENİ Parti’nin raporunda, “Millet bu köprü ve otoyolların bedelini zaten ödedi. Millet, şimdi de kendi varlığını kullanabilmek için özel işletmecinin finansman maliyetini ve kârını da ödemeye zorlanacaktır” denildi.