Osmanlı mutfağının en gözde ürünlerinden biri olarak bilinen çiçek bamya, yüzyıllar önce saray sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyordu. Zahmetli üretimi nedeniyle bugün de en pahalı tarım ürünlerinden biri olan çiçek bamya, Konya'da yaşanan 2 tonluk hırsızlık dosyasında yeniden gündeme geldi. Çalındığı belirlenen ürünleri satın aldıkları iddia edilen 4 işletmeci hakkında hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

OSMANLI SOFRALARINDAN GÜNÜMÜZE UZANDI

Kurutularak uzun süre saklanabilen çiçek bamya, Osmanlı döneminde özellikle saray mutfağında çorba ve et yemeklerinde sıkça kullanılan ürünler arasında gösteriliyordu. Günümüzde ise üretiminin zahmetli olması, tek tek toplanıp ipe dizilerek kurutulması nedeniyle kilogram fiyatı kalite ve sezona göre binlerce liraya kadar çıkabiliyor. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en değerli tarım ürünleri arasında yer alıyor.

DEPODAN 2 TON BAMYA KAYBOLDU

Olay, Konya'da bir düğün salonunun deposunda ortaya çıktı. İşletme sahibi İsmail Hepokur, depodaki ürünleri kontrol ederken yaklaşık 2 ton çiçek bamyasının eksik olduğunu fark ederek polise başvurdu.

Yapılan soruşturmada, ürünleri eski polis memuru Hakan Çığır'ın aldığı belirlendi. Gözaltına alınan Çığır'ın suçunu kabul etmesinin ardından tutuklandığı, yargılama sonucunda ise "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, iyi hal indirimi uygulanarak cezasının 8 yıl 4 aya düşürüldüğü öğrenildi.

BAMYALARI SATIN ALANLARA DA HAPİS İSTEMİ

Çiçek bamyalarının sahibi İsmail Hepokur'un şikayeti üzerine ürünleri satın alan Mehmet K., Muammer A., Mevlüt U. ve İsa Y. hakkında da soruşturma yürütüldü. Uzlaşma sürecinden sonuç çıkmaması üzerine Cumhuriyet Savcılığı, 4 şüpheli hakkında "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

"FİYATI UYGUNDU, GÜVENEREK ALDIM"

Dosyaya giren ifadelerde şüpheliler, çiçek bamyalarının çalıntı olduğunu bilmediklerini öne sürdü.

Mehmet K., Hakan Çığır'ın farklı tarihlerde getirdiği 5 çuval çiçek bamyasını satın aldığını belirterek, "Ben de bu çiçek bamyanın fiyatı biraz uygun olunca işim gereği Hakan Çığır'a güvenerek satın aldım" dedi. Muammer A. ise Hakan Çığır'ın kendisine bir lokantanın kapandığını ve elinde çok miktarda kuru çiçek bamyası bulunduğunu söylediğini, bu nedenle farklı tarihlerde ürün satın aldığını anlattı. Mevlüt U., kendisine bamyaların pandemi döneminde kapanan bir düğün salonundan kaldığının söylendiğini, bu nedenle yalnızca bir çuval ürün aldığını ifade etti. İsa Y. ise satıcının acil nakit ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine bir çuval çiçek bamyasını satın aldığını, faturasını istediğini ancak belgenin kendisine ulaştırılmadığını belirtti.

İddianamenin kabul edilmesi halinde dört şüpheli, "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.