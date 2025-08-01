Sahte diploma skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu defa iddiaların odağındaki kişi ise Osmanoğlu ailesinden biri çıktı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, kendi adına İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih lisans programına diploma yaptırmaya çalışırken yakalanan II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Osmanoğlu ile beraber Nizamı Cedid Derneği Genel Başkanı Nizam Perkin de şüpheliler arasında yer aldığı ileri sürüldü.

Tarih bölümünden kendisine sahte diploma çıkarmaya çalıştığı iddia edilen Osmanoğlu'nun kendine ait internet sitesinde ise "İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise yıllarında yanlış anlatılmak amacı ile yazılan yalan tarihin üzücü yanını en çok yaşayan Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ne acıdır ki! Tarih öğretmenleri tarafından yalan tarihi benimsemediği için kötü notlarla cezalandırılmak istenmiştir" ifadelerine yer vermesi de dikkat çekti.