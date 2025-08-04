II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu sahte diploma skandalı ile gündeme oturdu. Diploması iptal edilen Osmanoğlu'nun defalarca mezuniyet belgesini sorguladığı ortaya çıktı.

LOG KAYITLARI İNCELENDİ

Elektronik materyaller incelendi, raporlar çıkarıldı. LOG kayıtlarına ilişkin inceleme tutanakları tutuldu.

OSMANOĞLU İÇİN SAHTE MEZUNİYET KAYDI

Mynet'te yer alan habere göre Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu için İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sami Durak adına çıkarılan sahte elektronik imza İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturuldu.

ÖĞRENCİ KAYDI BULUNAMADI

YÖK sistemlerine de eklendi. Savcılık, YÖK’ten dosyayı istedi. Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu isimli şahsın herhangi bir mezuniyet ya da öğrenci kaydının olmadığı tespit edildi.

DEFALARCA MEZUNİYETİNİ SORGULAMIŞ

Şüpheli kişinin, kendisine ait GSM numarasıyla birçok kez mezuniyet belgesini sorguladığı da ispatlandı.