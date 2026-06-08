Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’in talimatıyla 1843 yılında yapımı başlanan ve 1856’da inşa edilen Dolmabahçe Sarayı’nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Saray, Osmanlı’nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri.

2. OSMAN DÖNEMİ DOLDU

Beşiktaş sahilinde 110 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Dolmabahçe Sarayı, bulunduğu bölgenin yüzyıllar boyunca doğal bir koy olarak kullanılmasının ardından şekillenen tarihi süreç içinde ortaya çıktı. Sultan 2. Osman döneminde doldurularak, “Dolmabahçe” adını alan bölge, zamanla hasbahçeye ve Beşiktaş Sahil Sarayı’nın bir parçasına dönüşürken, bugün İstanbul’un en önemli kültürel ve tarihi mirasları arasında.

Dolmabahçe Sarayı’nın inşası Osmanlı maliyesinin ciddi bir kriz içinde olduğu dönemde gerçekleşti. Yaklaşık 5 milyon Osmanlı altınına, güncel değerle tonlarca altına mal olan bu ihtişamlı yapı, devletin ekonomik çöküşünü hızlandıran en büyük lüks harcamalardan biri oldu. Osmanlı, saray sonrası ilk dış borcunu İngiltere ve Fransa’dan aldı. Sarayın sadece bir yıllık bakım ve hizmet gideri ise 2.5 milyon Osmanlı altınıydı.