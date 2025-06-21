YKS’nin ilk oturumu TYT saat 10.15’te başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav merkezine gelerek hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu, sınava giren adaylara başarılar diledi. Ersoy, “Süreç 1 ay içerisinde tamamlanacak ve en geç 22 Temmuz’da da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi.

Sınavı düzenleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Beşevler’deki Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek, sınav hazırlıklarını inceledi. Sınav için gelen adaylara başarılar dileyen Ersoy, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sınav sürecinin koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Sekiz ay sürecen YKS sürecimizin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Bugün burada TYT testimizi gerçekleştireceğiz. Yarın AYT ve son olarak da YDT sınavını yapacağız. Bugün sınav, sosyal bilimleri fen bilimleri, temel matematik ve türkçe toplam 120 soru ve 165 dakikada oluşuyor. Yarın AYT sınavımız, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere her birinden 40 soru ve 80 dakika. Son olarak da beş dilde 80 sorudan 120 dakikalık sınavımızı hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Toplamda 3 sınavımıza 4 buçuk milyona yakın adayımız katıldı. Biz bu sınavı 81 il ve Lefkoşa olmak üzere toplam 250 merkezde yapıyoruz. Bugün 7 bin 800’ün üzerinde bina kullanıyoruz. Sahada bugün 450 bine yakın görevlimiz koordineli bir şekilde çalışıyor. Adaylarımız bizim gözbebeklerimiz. Bu sınavda başarılar diliyorum. Emeklerinin karşılıklarını alacakları, bir yıllık çalışmalarının karşılıklarını alacakları güzel bir sınav hazırladık. Büyük Türkiye’nin yarınının inşasına katkıda bulunacak güzel bir sınav olacak. Dünyada barışı, adaleti, insan haklarını tesis edecek yeni evlatlarımızı bu vesile ile belirleyeceğiz.

Beklentimiz adaylarımızın sınav salonlarına sağlıklı, kolay bir şekilde ulaşmalarının sağlanması. Bugün Türkiye’nin sınavı. Herkesten hoşgörü, anlayış bekliyoruz. sınav salonlarının, binalarının çevresinde adaylarımızın güvenli sınav yapması için hiçbir şekilde gürültü oluşturmamalı ve adaylarımızın sınav salonlarına gelirken, belgelerini unutmamalarını hatırlatıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. SInav sonucu ne olursa olsun onlar bizim en kıymetlilerimiz. Bu süreç 1 ay içerisinde tamamlanacak ve en geç 22 Temmuz’da da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz. Dileğim bu iki günün sağlıklı, sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanması.”