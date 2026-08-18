Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte kamu kurumlarında ve üniversitelerde kadrolar değişti. En çok konuşulan isimlerden biri olan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına atandı.

BAKANLIKLARDA VE KURUMLARDA DEĞİŞİKLİKLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alındı. Onun yerine Fatma Yiğiter Kara atandı. Aynı bakanlığın Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü de görevden alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol, Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda ise Dursun Baştürk görevden alınırken, yerine Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alındı. Onun yerine Sabire Firdes Terzi atandı. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin, Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Hasan Şahin getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda Mehmet Parlak Strateji Geliştirme Başkanlığına, Eyüp Özdemir İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına, Hüseyin Tekin ise Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına atandı. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven görevden alındı.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE YENİ İSİMLER

Diplomatik kadrolarda da önemli değişiklikler yaşandı. Katar Büyükelçiliğine Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Kuveyt Büyükelçiliğine Can Oğuz, Moldova Büyükelçiliğine Nazmiye Başaran atandı.

Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze alınırken, bu göreve Hüseyin Özdemir getirildi. Estonya Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Senem Güzel atandı.

Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alınırken, İran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Botsvana Büyükelçiliğine Vesime Ela Beşkardeş Karagöl atandı.

ÜNİVERSİTELERDE YENİ REKTÖRLER

Yükseköğretim kurumlarında da rektör atamaları yapıldı. Düzce Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nedim Sözbir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Emine Gümüşsoy atandı.

Gebze Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi'ne Prof. Dr. Hamza Al, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına ise Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.