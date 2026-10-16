ÖSYM, İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirilecek olan tüm sınavların ertelendiğini duyurdu.

'HAK KAYBI OLMAYACAK'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek olan tüm sınavlar ertelenmiştir.

Bu kapsamda, ÖSYM tarafından İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü uygulanması planlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı ertelenmiştir. İstanbul dışındaki tüm merkezlerde ilgili sınavlar uygulanacaktır.

Sınavlara İstanbul'da girecek adayların hak kaybı olmayacak, adaylara gerekli bilgilendirme yapılacaktır.