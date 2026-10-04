ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu yayımladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bugün gerçekleştirilen 2026-KPSS Ön Lisans sınavına ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığının yüzde 10'u yayımlandı. Adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün boyunca ulaşabilecek.
Temel soru kitapçığının görüntülenebilme süresi 14 Ekim saat 23.59'da bitecek.