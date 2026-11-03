Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir lokantada akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı. Köy muhtarı Veysel Leylek, lokantada çalışan S.B.'yi tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti.

Leylek ile S.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Leylek, S.B.'ye ateş etti. Ardından kendi yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.B., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Leylek'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.