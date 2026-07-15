Fransa'da uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncelikli vaatleri arasında yer alan "destekli ölüm" yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te kabul edilerek yasalaşma yolunda tarihi bir eşiği geride bıraktı.

Muhafazakar çoğunluktaki Senatonun engeline takılan düzenleme, hükümetin anayasal yetkisini kullanarak son sözü yeniden Ulusal Meclis'e devretmesiyle kabul edildi. Tasarının yürürlüğe girip girmeyeceğine dair nihai kararı ise Başbakan Sebastien Lecornu'nun başvurusu üzerine dosyayı inceleyecek olan Anayasa Konseyi verecek.

DAYANILMAZ ACILAR ÇEKEN BİREYLER YARARLANACAK

Sıkı denetimler ve etik sınırlandırmalar içeren yeni yasadan yalnızca bilinci açık, kendi özgür iradesiyle karar verebilen ve tedavisi tıbben mümkün olmayan ölümcül hastalıklardan dolayı dayanılmaz acılar çeken reşit bireyler yararlanabilecek.

Bağımsız doktor muayenesi ve uzman kurul onayının ardından onaylanacak süreçte, kural olarak ölümcül ilacın bizzat hasta tarafından uygulanması gerekiyor. Felç gibi fiziksel olarak ilacı alamayacak durumdaki hastalar için ise sağlık personeli veya bir yakınının gözetiminde yardım edilmesine istisnai olarak izin verilecek.