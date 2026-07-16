Mısır’ın kuzeybatı kıyısında yer alan Marina El Alamein arkeolojik kentinde yürütülen kazılarda, insanlık tarihine ışık tutacak olağanüstü bir keşfe imza atıldı. Arkeologlar, yüzyıllardır hiç açılmamış, orijinal kapağıyla sımsıkı mühürlü kalmış 18 antik mezar ortaya çıkardı.

Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı tarafından duyurulan bu tarihi keşif, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde aktif bir yerleşim yeri olan bu antik kentin gizemli defin ritüellerini gün yüzüne çıkardı. Mezarlarda bulunan en çarpıcı detay ise, bazı iskeletlerin ağız boşluğuna yerleştirilmiş "altın diller" oldu.

Tanrılara kendilerini savunabilsinler diye

Antik Mısır inanışına göre altın, sadece zenginliğin değil, saflığın, dayanıklılığın ve kutsallığın da sembolüydü. Ölülerin öteki dünyaya güvenli bir şekilde geçiş yapabilmesi için mezarlara çeşitli altın muskalar yerleştirilirdi.

Kazılarda, ölen kişilerin ağızlarına yerleştirilmiş 24 ayar altın varaktan yapılma diller bulundu. Eski inanışa göre bu yapay diller, ölen kişinin ölüler dünyasında konuşma yeteneğini yeniden kazanmasını sağlıyordu.

Ruhun tanrıların huzuruna çıkıp yargılandığı sırada konuşabilmesi hayati önem taşıyordu. Altın diller sayesinde ölüler kendilerini savunabiliyor, tanrıların sorularına yanıt verebiliyor ve öteki dünyada varlıklarını sürdürmek için isteklerde bulunabiliyordu.

Kayaya oyulmuş 11 mezar daha tespit edildi

Bölgedeki kazı çalışmalarını derinleştiren araştırma ekibi, kireçtaşı bloklardan inşa edilen 7 mezarın yanı sıra, doğrudan ana kayaya oyulmuş 8 metre derinliğinde 11 mezar daha tespit etti.

Mezarların birçoğu, gömüldüğü ilk günkü gibi devasa taş levhalarla mühürlenmiş durumdaydı. Bu sayede mezarların içindeki değerli eşyalar, sunaklar ve cenaze ritüeli malzemeleri hiçbir zarar görmeden yüzyıllar boyunca korunmayı başardı.

Ayrıca kazı alanının yakınlarında eski bir su kuyusu ve dönemsel olarak mezarlığa dönüştürülen ek alanlar da bulundu. Bu bölgedeki son keşiflerle birlikte, antik kentte 1986 yılından bu yana ortaya çıkarılan toplam mezar sayısı 44'e yükselmiş oldu.

Turizm ve Antik Eserler Bakanı Şerif Fathy, elde edilen bulguların antik kentin sakinlerinin sosyal ve dini yaşamlarına dair paha biçilemez bilgiler sunduğunu belirtti.

Mezarlardan çıkarılan seramik vazolar, yiyecek saklama kapları, kandiller, tabaklar, sunaklar ve kireçtaşından yapılma havzalar, bölgenin tarihini aydınlatıyor. Arkeologlar, tüm bu nesnelerin, Mısır'ın o dönem yoğun bir Yunan ve Roma siyasi-kültürel etkisi altında olmasına rağmen, yerel halkın binlerce yıllık geleneksel Mısır defin ritüellerini kararlılıkla sürdürdüğünü kanıtladığını vurguluyor.

Arkeolojik alandaki çalışmalar, bölgenin yakın zamanda halka açılması planlanan turistik düzenlemeleri kapsamında titizlikle devam ediyor.