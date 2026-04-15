

Avrupa otelcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan Revo Hospitality Group, iflas başvurusunda bulundu. Daha önce HR Group adıyla faaliyet gösteren şirketin bu kararı, özellikle Almanya merkezli otel pazarında dikkatle izleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, grup bünyesindeki yaklaşık 140 şirket, Almanya’daki Charlottenburg Bölge Mahkemesi’ne kendi yönetimleri altında iflas başvurusunda bulundu. Buna rağmen Almanya ve Avusturya’daki yaklaşık 125 otelin faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Bu tesislerde çalışan yaklaşık 5.500 kişinin işine şimdilik devam edeceği ifade edilirken, süreç mahkeme tarafından atanan yöneticiler tarafından denetlenecek.

260'TAN FAZLA OTEL, 12 ÜLKEDE FAALİYET

Revo Hospitality Group, Avrupa genelinde 12 ülkede ve 146 şehirde 260’tan fazla otel işletiyor. Şirket, kendi markasını kullanmadan otel sahipleri adına işletmecilik yaptığı “beyaz etiketli” model ile sektörün en büyük oyuncularından biri konumunda bulunuyor.

Grubun portföyünde uluslararası franchise markaları altında işletilen otellerin yanı sıra kendi markaları da yer alıyor. Tesislerin büyük çoğunluğu Almanya’da bulunurken İsviçre, Fransa, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Polonya ve İspanya’da da önemli bir varlık gösteriyor.

KISA SÜREDE SAYIYI KATLADI

2008 yılında Leipzig’de ilk otelini satın alarak sektöre giriş yapan şirket, özellikle son yıllarda agresif bir büyüme stratejisi izledi. 2020 yılında yalnızca 51 oteli bulunan grup, kısa sürede bu sayıyı beş katından fazla artırarak yıllık 1,3 milyar Euro gelir seviyesine ulaştı ve yaklaşık 8.300 kişiye istihdam sağladı.

Bu hızlı genişleme beraberinde ciddi yapısal sorunlar getirdi. Şirket, büyümenin mükerrer organizasyon yapıları ve entegrasyon problemlerine yol açtığını kabul etti.