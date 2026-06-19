Çorum'da İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, cadde üzerindeki otelin önüne gelerek işletme sahibi K.K'ye (44) tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden otel işletmecisi K.K. yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU, SİLAH ÇOCUK PARKINDA ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından caddeyi kordon altına alan olay yeri inceleme ekipleri, cadde ve kaldırım üzerinde çok sayıda boş mermi kovanı tespit etti. Ayrıca saldırı sırasında otelin camlarına da çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi. Bölgede araştırma faaliyetlerini derinleştiren emniyet güçleri, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı otelin tam karşısında yer alan çocuk parkındaki bir ağacın altında atılmış halde buldu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan 2 şüphelinin kimliklerini tespit etmek ve yerlerini belirlemek amacıyla bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan geniş çaplı arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.