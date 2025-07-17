TikTok'ta @saffronmariexx kullanıcı adıyla paylaşım yapan Saffron isimli kadın, sabah 07.30 civarında kahvaltı salonuna indiğinde çalışanların kendisine "uygunsuz giyindiğini" söylediğini aktardı. Giydiği kıyafet ise saten görünümlü, eşofman tarzı bir pijama takımı ve terlikten oluşuyordu.

"İKİNCİ KIYAFETİM İLKİNDEN ÇOK DAHA KÖTÜYDÜ"

Saffron, yaşadığı durumu "son derece saçma" olarak değerlendirirken "Oradaki herkesten daha sevimli göründüğümü düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Hızlıca odasına dönerek kıyafetini değiştirdiğini belirten Saffron, ikinci giydiği şortun aslında ilk kıyafetinden çok daha kısa olduğunu söyledi. Genç kadın, "İkinci kıyafetim ilkinden çok daha kötüydü" diyerek durumun absürtlüğüne vurgu yaptı.

BASİT AMA ŞIK ELBİSELER KABUL GÖRÜYOR

Bahsi geçen global zincir otelde uygulanan kıyafet kuralları genellikle smart-casual yani günlük ama şık olarak tarif ediliyor. Bu tarzda kot pantolon, gömlek veya basit ama şık elbiseler gibi parçalar kabul görürken, pijama ve aşırı spor kıyafetler genellikle hoş karşılanmıyor.