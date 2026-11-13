Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek Real American Freestyle (RAF) organizasyonu öncesinde yaşanan olay, 11 Kasım Çarşamba günü Yas Adası'ndaki Yas Hilton Oteli'nin lobisinde meydana geldi.

(Usman Nurmagomedov, Khabib Nurmagomedov'un kuzeni olarak da tanınıyor)

35 yaşındaki Gürcü dövüşçü Merab Dvalishvili, organizasyon öncesinde Saba Lazishvili ile röportaj yaptığı sırada 28 yaşındaki Dağıstanlı sporcu Usman Nurmagomedov ve beraberindekiler yanına geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Nurmagomedov'un Dvalishvili'ye arkadan yaklaştığı, kısa süreli konuşmanın ardından yüzüne tokat attığı ve bunun üzerine iki grup arasında kavga çıktığı görülüyor. Olay sırasında Dvalishvili'nin yanında bulunan arkadaşı Saba Lazishvili'nin de kavgaya karıştığı bildirildi.

"RÖPORTAJ VERİRKEN ARKAMDAN GELDİLER"

Kavganın ardından sosyal medya hesabından yaralı yüzünü gösteren görüntüler paylaşan Dvalishvili, kendisi ve arkadaşının kalabalık bir grubun saldırısına uğradığını anlattı.

"GÜVENLİK TUTTU, ONLAR KORKAKÇA SALDIRDI"

Gürcü dövüşçü paylaşımında, “RAF için otelin lobisinde röportaj veriyordum. Usman ve arkadaşları arkadan gelerek bana ve genç arkadaşıma yumruk atmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlilerinin kendisini tuttuğunu, bu sırada karşı grubun kendilerine vurmaya devam ettiğini iddia eden Dvalishvili, saldırıyı korkakça olarak nitelendirdi. Paylaşımlarında yüzündeki kesik nedeniyle sağlık görevlilerinden yardım aldığı da görüldü.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALDI

Abu Dabi polisi, olayın ardından yaptığı açıklamada otel girişinde yaşanan kavgaya karışan sekiz kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kavga sırasında görüntü kaydı alan iki kişinin de yakalandığını bildiren polis, toplam 10 kişinin yasal işlemlerinin tamamlanması için savcılığa sevk edildiğini açıkladı.

Polis açıklamasında, kavganın taraflar arasında daha önceden yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklandığı belirtildi. Yetkililer, kamu düzenini bozan ve başkalarının güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı gerekli işlemlerin kararlılıkla yürütüleceğini vurguladı.

6 AY HAPİS VE PARA CEZASI

Olayla ilgili hukuki süreç de kısa sürede sonuçlandı. Abu Dabi Ceza Mahkemesi, kavgayla bağlantılı 10 kişi hakkında mahkumiyet kararı verdi.

Mahkeme, kamu güvenliğini bozmak, paniğe yol açmak ve başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçlamalarıyla altı kişiye altışar ay hapis ve 300'er bin dirhem para cezası verdi. Bu kişilerin cezalarının ardından sınır dışı edilmesine de hükmedildi.

Kavgaya karışan diğer iki kişiye ise kamu güvenliğini bozma ve başkalarına saldırma suçlarından 50'şer bin dirhem para cezası verildi. Olayı cep telefonlarıyla kaydederek görüntüleri yayımlayan iki kişi de özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle altışar ay hapis, 300'er bin dirhem para cezası ve sınır dışı edilme cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca bu kişilerin telefonlarına el konulmasına ve görüntülerin silinmesine karar verdi.

Mahkemenin yayımlanan kararında hüküm giyen kişilerin isimleri tek tek açıklanmadı. Bu nedenle ceza alanlar arasında Nurmagomedov veya Dvalishvili'nin bulunup bulunmadığına ilişkin kesin bir bilgi yer almadı.

KAVGANIN ARDINDAN ORGANİZASYONDA BELİRSİZLİK

Olay, iki sporcunun da Abu Dabi'de katılacağı RAF organizasyonu öncesinde yaşandı. 14 Kasım Cumartesi günü Etihad Arena'da düzenlenecek organizasyonda Dvalishvili'nin eski UFC dövüşçüsü Marlon Moraes ile karşılaşması, Usman'ın ağabeyi Umar Nurmagomedov'un ise Urijah Faber ile mücadele etmesi planlanıyordu. Usman Nurmagomedov'un organizasyonda karşılaşması bulunmuyordu; Abu Dabi'ye kardeşini desteklemek için gelmişti.

RAF kurucu ortağı Chad Bronstein, olayın ardından yaptığı açıklamada Usman Nurmagomedov'un cumartesi günkü organizasyona katılmayacağını duyurdu. Dvalishvili'nin ise müsabakaya çıkmasını umduklarını belirtti.