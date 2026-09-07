Neredeyse her ay yeni bir otelde uyanan bir seyahat gazetecisi olsanız bile o odadan tamamen eksiksiz çıkmak imkansız gibidir. Yatak çarşaflarına dolanmış bir kulaklık, lavabo kenarında unutulan bir diş fırçası ya da bornozun cebine sıkışmış küçük bir kişisel eşya…

Peki, otel çalışanlarının temizlik sırasında en çok neyle karşılaştığını biliyor musunuz? HuffPost, otel personeliyle görüşerek misafirlerin odalarda en sık unuttuğu eşyayı paylaştı.

Telefon Şarj Cihazları

Otel kayıp eşya kutularının şampiyonu hiç şüphesiz şarj kabloları ve adaptörler.

Oteli yöneticisi Keith Chouinard, şarj cihazlarının komodin arkasında veya masa altında sessizce görevini yaptığını, ancak çıkış günü geldiğinde koleksiyonlarının en yeni üyesi olduğunu belirtiyor.

Siyah ya da beyaz şarj kabloları; otel mobilyaları, koyu renkli zeminler ve yatak örtüleri arasında adeta kamufle oluyor.

Odanızdan ayrılmadan önce mutlaka son bir "süpürme turu" atın. Özellikle komodin ve çalışma masasının arkasındaki boşluklara dikkatlice bakın. Şarj kablonuz, lambaların veya televizyonun kendi kablolarıyla karışmış olabilir.