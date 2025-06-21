Mardin’in Artuklu ilçesinde kaldığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre 9 Haziran tarihinde gerçekleşen olayda Danıştay'da görevli Tetkik Hakim Ahmet Hamidi’nin bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, Hamidi’yi kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Başından vurularak ağır yaralandığı belirlenen Hamidi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı Hamidi, daha sonra Gaziantep'e, buradan da Ankara’ya sevk edilerek tedavi altına alındı. 42 yaşındaki Hamidi, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, Hamidi'nin cenazesinin memleketi Batman'da defnedileceği öğrenildi.